Tiefe Sehnsucht nach Beistand und Fürsprache

Mit einem Mariensingen in der Pfarrkirche ehrte die Singrunde Todtenweis unter der Leitung von Ursula Haggenmüller die Gottesmutter Maria.

Es ist eine lange Tradition, die Gottesmutter im Marienmonat Mai zu ehren. Der Frauenchor der Singrunde Todtenweis, unter Leitung von Ursula Haggenmüller, verstand es, bei seinem Mariensingen in der Todtenweiser Pfarrkirche mit einem Arrangement von Marienliedern eine tiefe gläubige Sehnsucht nach Beistand, Hilfe und Fürsprache an die Zuhörer weiterzugeben.

Mit „O freudenvolle Stunde“ präsentierte der Chor gleich sangesfreudig das Wallfahrerlied aus der schwäbischen Türkei. Nach einer kurzen Begrüßung ging der Melodienreigen weiter mit dem Satz „Es blüh’n drei Rosen“ aus Schlesien von 1840. Es folgte ein wunderschön gesungener „Ave Maria“-Kanon. Die Zuhörer stimmten mit dem Lied aus dem Gotteslob „Ein Bote kommt“ und „Gott ist ganz leise“ in das Marienlob mit ein. Bischof Klaus Hemmerle forderte in einem Gebet auf, „Mut zu haben Mensch zu sein“, sagte Ursula Haggenmüller. Mit „Gott ist ganz leise“ durften sich die Zuhörer wieder mit einbringen. Maria konnte die Botschaft nicht für sich behalten und besuchte Elisabeth, ging die Erzählung weiter. Der Frauenchor antwortete mit einem ausgewogenen Klangvolumen „Das Magnificat“, ein Kanon für vier Stimmen. Bestens aufeinander abgestimmt fügte sich Maria Ettinger tonrein mit dem zweiten „Magnificat“ in den Kanon mit ein.

Weiter beeindruckten die Sängerinnen mit dem Satz aus Salzburg „Wie schön glänzt die Sonn“. Darauf folgte das Spiritual „Eine Frau hat Gott erwählt“, die Zuhörer antworteten mit einem kräftigen „Halleluja“.

Ursula Haggenmüller lud mit ihren Beiträgen aus der Bibel immer wieder zum Nachdenken ein. „Maria, Gottes Mutter, sei uns Fürsprecherin“, erklang es freudig aus dem Kirchenraum, und der Frauenchor ließ mit faszinierender Ausdruckskraft das aus Franken stammende „Sei gegrüßt viel tausendmale“ erklingen. Jutta Kerber schrieb den wohlklingenden Satz „Maria, teure Himmelszier“, der Text stammt aus dem Elsass von 1862.

Haggenmüller erwähnte den Brand von Notre-Dame, wo durch ein Wunder die Madonna mit ihrem toten Sohn im Schoß den Großbrand überlebte. Ein wohlklingender Farbtupfer waren auch das „Kommt alle, kommt zu loben“ wieder von Jutta Kerber und „Freu dich du Himmelskönigin“ aus Augsburg 1743.

Besinnlich und andächtig verabschiedete sich der Frauenchor der Singrunde mit dem Abendgruß „Wenn die Sonne ...“ (Text unbekannt, Satz Jutta Kerber). Es folgte großer Applaus für das so harmonisch abgestimmte Mariensingen und so beendeten alle mit dem Lied „Segne du Maria“ diesen Abend, der innerlich berührte. (hg)

