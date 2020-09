vor 25 Min.

Tier auf der B300: Auto prallt gegen die Leitplanke

Ein 22-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen auf der B300 beim Aichacher Stadtteil Ecknach mit seinem Auto gegen die Leitplanke gefahren. Der Polizei gegenüber gab er an, einem Tier ausgewichen zu sein.

Das Auto schleudert in den Straßengraben der B300

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.20 Uhr, als der 22-Jährige von Dasing kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs war. Sein Auto prallte bei dem Ausweichmanöver gegen die linke Leitplanke und schleuderte anschließend in den rechten Straßengraben. Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Die B300 ist eine Stunde lang komplett gesperrt

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße etwa eine Stunde lang total gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Aichach und Kühbach leiteten den Verkehr ab. Die Helfer mussten außerdem die Fahrbahn großflächig reinigen. (AZ)

