vor 33 Min.

Tierhaltung: Besichtigungen am Tag der offenen Weide in Aichach

Am Tag der offenen Weide in Aichach können sich Interessierte am Sonntag über die Rinder- und Schafhaltung bei Mauerbach und bei Oberwittelsbach informieren.

In ganz Deutschland stellen Tierhalter am Aktionstag „Tag der offenen Weide“ ihre Betriebe vor. Am Sonntag, 6. September, können Interessierte von 11 bis 17 Uhr zu den Weiden kommen. Im Stadtgebiet Aichach sind das Wittelsbacher Weiderinder, die auf einer Fläche südlich von Oberwittelsbach an der Ortsverbindungsstraße nach Mauerbach gehalten werden. Die Weide ist kurz vor dem Kreisverkehr auf der Kreisstraße. Ebenfalls dabei ist eine Schafhaltung mit einer Weide an der Lindenstraße südlich des Stadtteils Obermauerbach zwischen Klingen und dem Weiler Xyger (Markt Altomünster).

Beim „Tag der offenen Weide“ soll laut Veranstaltern die prekäre Situation der Weidetierhaltung in Deutschland thematisiert werden. Es gehe dabei um Artenvielfalt. Wo Weidetiere weiden, wachsen Blumen und Kräuter, finden sich viele seltene Insekten, Schmetterlinge, Feldhasen und Vögel. Die Wolfsschäden bei den Weidetierhaltern würden aber inzwischen dramatische Ausmaße annehmen, so der Förderverein für Schafhaltung: In Deutschland würden zurzeit eintausendfünfhundert Wölfe leben – nachdem vor zwanzig Jahren erstmals wieder ein Wolf gesichtet wurde.

Am Tag der offenen Weide in Aichach ins Gespräch kommen

Ohne Regulierung werde die Anzahl in den nächsten zwei Jahren auf dreitausend Wölfe in die Höhe gehen. Durch das Populationswachstum sehen sich immer mehr Weidetierhalter sogar in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Nach dem Riss von sieben Schafen auf einer Weide bei Igenhausen (Hollenbach) durch einen Wolf haben auch Weidetierhalter im Wittelsbacher Land große Sorgen und fordern den Abschuss von solchen Wölfen.

Weidetierhaltung ist ein wichtiges Standbein der ökologischen Landwirtschaft und gehöre auch zum Landschaftsbild. Tiere auf der Weide würden zum Erhalt der Kulturlandschaft und von Grünlandstandorten beitragen, führt der Förderverein für Schafhaltung weiter aus. Die Haltung auf der Weide entspreche dabei dem natürlichen Bewegungsdrang der Tiere und erlaube den Tieren ein artgerechtes Leben. Wirtschaftlich seien die weidehaltenden Landwirte aber gegenüber intensiveren Haltungsformen oft im Nachteil. Viele Betriebe seien deshalb gefährdet.

An ihrem Aktionstag wollen die Weidetierhalter mit möglichst vielen Bürgern und auch Politikern ins Gespräch kommen. Sie öffnen überall zur selben Zeit, und zwar am Sonntag, 6. September, von 11 bis 17 Uhr ihre Weiden. (AZ)

Infos zum Aktionstag: www.wir-lieben-schafe.com/aktionstag-tag-der-offenen-weide/

