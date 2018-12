Tina Rupprecht im Videointerview

Boxweltmeisterin Tina Rupprecht verteidigt am 15. Dezember ihren Titel in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg). Die Augsburgerin verrät, wie sie sich auf den Kampf vorbereitet hat, was das Besondere ist und wie sie die Vergleiche mit Regina Halmich sieht.

Video: Sebastian Richly