12:01 Uhr

Tischtennisspieler Matthias Ostermair ist Sportler des Monats

Matthias Ostermair legt bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate März und April einen starken Endspurt hin und gewinnt vor Melanie Tauber und Leo Clauß.

Der Unterwittelsbacher, der für den TSV Aichach spielt, kommt in der Gesamtwertung auf 63 Prozent der Gesamtstimmen und setzt sich gegen Keglerin Melanie Tauber und Kletterer Leo Clauß durch.

AN-Sportler des Monats: haben Sie Vorschläge

Die Aichacher Nachrichten suchen regelmäßig den Sportler des Monats. Zur Wahl stehen pro Abstimmung drei Sportler aus der Region, die in den vergangenen Wochen Herausragendes geleistet haben. Egal ob Klein oder Groß, Jung oder Alt – bei dieser Wahl kann jeder mitmachen, der aus der Region ist beziehungsweise seinen Sport bei einem Verein aus der Region ausübt. Sie kennen einen Sportler, der in den vergangenen Wochen Höchstleistungen oder außergewöhnliche Erfolge erzielt hat? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Wir freuen uns über jeden Vorschlag, auch wenn wir keine Garantie für eine Teilnahme geben können. (AN)

