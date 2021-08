Frauenbund Todtenweis findet weiter keinen neuen Vorstand

Plus Der Katholische Frauenbund Todtenweis steht weiter ohne neuen Vorstand da. Eine letzte Frist gibt sich der Verein. Verstreicht auch sie, droht die Auflösung.

Dem Katholischen Frauenbund Todtenweis droht weiter die Auflösung. Bei der Jahreshauptversammlung berichtete die Vorsitzende, Frederike Jakob, dass im vergangenen Jahr aufgrund der durch den Landesverband beschlossenen Beitragserhöhung fast alle Mitglieder zum Jahresende gekündigt hätten. Daher habe sie darüber informiert, dass die Auflösung des Vereins im Raum stehe, falls sich keine neue Vorstandsmitglieder fänden.