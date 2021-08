Freiwillige Feuerwehr Todtenweis feiert 125. Jubiläum in kleinem Rahmen

Plus Vor 125 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Todtenweis gegründet. Zum Jubiläum sollte es ein großes Fest geben. Doch coronabedingt wurde daraus nichts.

Eigentlich sollte es zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Todtenweis ein großes Fest geben. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Vorbereitungen dazu begonnen. Doch die Corona-Pandemie machte der Feuerwehr das Fest zunichte. Anstelle eines Festzelts und eines großen Umzugs mit vielen Vereinen fand das 125. Gründungsfest mit Fahnenweihe im ganz kleinen Rahmen statt.