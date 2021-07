Todtenweis

Gebührenerhöhung: Auch in Todtenweis wird das Sterben teurer

Die Nutzung von Gräbern wird in Todtenweis künftig teurer.

Plus Todtenweis hebt die Sätze für die Nutzung von Gräbern und des Leichenhauses erheblich an. Trotzdem kommt die Gemeinde den Bürgern entgegen.

Von Johann Eibl

Oft genug ist davon die Rede, wie teuer das Sterben ist. Dabei geht es nicht so sehr um den Moment, in dem ein Erdenbürger seinen letzten Atemzug macht. Vielmehr stehen die Kosten im Mittelpunkt, die für ein Begräbnis und das Grab im Laufe der Jahre fällig werden. Das ist auch in Todtenweis nicht anders. Dort erhöhen sich die Tarife.

