Todtenweis

Neues Baugebiet Am Kabisbach in Todtenweis droht zu kippen

Plus Am Kabisbach in Todtenweis soll ein Baugebiet entstehen. Wegen schlechter Bodenverhältnisse kommt es auf den Prüfstand. So entscheidet der Gemeinderat.

Von Johann Eibl

Im geplanten Baugebiet Am Kabisbach in Todtenweis soll Platz für sieben Gebäude geschaffen werden. Ursprünglich stand jüngst im Gemeinderat aber zur Debatte, dass dieser Bebauungsplan aufgehoben wird. Der Grund: schlechte Bodenverhältnisse. Doch die Gemeinderäte haben sich anders entschieden.

