Ortsmitte Todtenweis: Vom Schandfleck zur Visitenkarte?

Plus In Todtenweis soll das Ortszentrum ein neues Gesicht erhalten. Ein Abriss des Rathauses steht zur Debatte. Das alte Feuerwehrhaus könnte zum Dorfladen werden.

Von Johann Eibl

Wie steht der Gemeinderat von Todtenweis zum Vorhaben, einen Dorfladen im alten Feuerwehrhaus zu errichten? Dazu müsste nicht nur das Gebäude umgebaut und erweitert, sondern auch das Rathaus abgerissen werden. Das bedeutet natürlich weitere Veränderungen und Planungen. Neben dem Dorfladen geht es auch um Platz für die Verwaltung und für ein Kinderhaus. Über dieses wichtige Projekt wird das Gremium in der nächsten Sitzung am 27. Oktober abstimmen. Zwei Tage zuvor besteht für die Kommunalpolitiker dieser Gemeinde die Möglichkeit, sich in Rögling, westlich von Eichstätt, über die Erfahrungen zu informieren, die man dort mit einem Dorfladen gesammelt hat.

