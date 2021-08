Bauarbeiten sind fertig: Kreisverkehr in Sand wird freigegeben

Plus Die Arbeiten am Kreisverkehr im Todtenweiser Ortsteil Sand sind früher fertig als geplant. Bereits im Lauf des Freitags wird er für den Verkehr freigegeben.

Die Asphaltierungsarbeiten am Kreisverkehr im Todtenweiser Ortsteil Sand sind seit Mittwoch abgeschlossen. Sie enden aufgrund des guten Wetters und des reibungslosen Ablaufs früher als ursprünglich geplant, wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt.