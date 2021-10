Todtenweis

Schüsselhof ist einer der Urhöfe von Todtenweis

Plus Bekannt ist der Name durch den TSV Aindling. Der Todtenweiser Gemeindearchivar Franz Riß recherchiert zu dem Flurnamen und findet Bezüge zu den Nachbargemeinden.

Von Franz Riß

Schüsselhausen ist einer der bekanntesten Flurnamen von Todtenweis und durch die Sportanlagen des TSV Aindling mit dem Stadion "Am Schüsselhauser Kreuz" seit den 1970er-Jahren sogar weit darüber hinaus ein Begriff. Die Feldflur liegt jedoch vollständig in der Todtenweiser Gemarkung und der Stadionname bezieht sich auf ein altes Feldkreuz, das an der Flurgrenze der beiden Nachbarorte steht. Den Namen für die gesamten Sportanlagen kreierte der ehemalige bekannte Lokalreporter Paul Weißer von Aindling. Nachdem im Süden die Gemarkungsgrenze zu Rehling verläuft, liegt die Schüsselhauser Flur sozusagen in einer "Drei-Dörfer-Ecke" dieser Lechraingemeinden. Franz Riß, Gemeindearchivar von Todtenweis, recherchierte zu den Urhöfen von Todtenweis.

