Todtenweis

13:00 Uhr

Todtenweis muss wegen Corona sparen - und erhöht Gebühren

Plus Die Gemeinde Todtenweis hat finanziell keinen großen Spielraum. Jetzt ist Sparen angesagt. Die Verbraucher müssen sich auf höhere Gebühren einstellen.

Von Johann Eibl

Auch in diesem Jahr kann sich die Gemeinde Todtenweis keine großen Sprünge erlauben. Den Haushaltsplan beschloss der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig als Satzung. Doch wie gering der finanzielle Spielraum ist, das wird allein schon bei der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ersichtlich. Dort steht lediglich ein Betrag von gut 45.000 Euro. Todtenweis muss also weitersparen.

Themen folgen