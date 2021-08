Unfall: Mann nach Reifenplatzer auf Todtenweiser Hauptstraße verletzt

Ein 56-jähriger Landschaftsgärtner ist auf der Hauptstraße in Todtenweis unterwegs, als ein Reifen platzt. Der Mann muss nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Ein geplatzter Reifen hat am Dienstag einen Unfall in Todtenweis ausgelöst. Nach Angaben der Polizeiinspektion Aichach war ein 56-jähriger Landschaftsgärtner gegen 11.50 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Osten unterwegs, als vor der Einmündung in die Brunnenstraße ein Vorderreifen platzt. Der Lkw kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und kam erst an einem betonierten Zaunsockel zum Stillstand.

Unfall auf Hauptstraße in Todtenweis: 56-jähriger Lkw-Fahrer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, zog sich der Fahrer dabei leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. (kmax)