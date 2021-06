Unfall: Maus bringt eine 17-jährige Radlerin bei Sand zu Fall

Eine 17-jährige Radlerin weicht einer Maus aus und stürzt. Dabei zieht sie sich diverse Prellungen zu und wird in das Uniklinikum nach Augsburg gebracht.

Eine Maus hat zwischen Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) und dem Todtenweiser Ortsteil Sand für einen Unfall gesorgt. Eine 17-jährige Radlerin war dort am Mittwoch gegen 18 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Kreisstraße AIC 8 in Richtung Sand unterwegs. Etwa auf halber Strecke lief eine Maus über den Radweg. Wie die Polizei berichtet, versuchte die 17-Jährige, dem Tier auszuweichen, und stürzte dabei.

17-jährige Radlerin wird ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht

Dabei zog sich die Radlerin diverse Prellungen zu und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden. (kneit)

