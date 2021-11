Vermisster Rentner wird lebend im Wald gefunden

Waldarbeiter entdecken ein verlassenes Auto eines 86-Jährigen vom Chiemsee, nach dem gesucht wird. Polizei und Feuerwehr finden ihn. Er muss ins Krankenhaus.

Ein vermisster Rentner aus dem Landkreis Rosenheim sei am Samstagnachmittag bei Todtenweis lebend gefunden worden, berichtet die Aichacher Polizei. Der 86-Jährige wurde stark unterkühlt und leicht verletzt ins Aichacher Krankenhaus gebracht.

Auto steht mit offener Tür an einem Abhang

Wie die Polizei berichtet, entdeckten Waldarbeiter am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet nördlich von Todtenweis, südlich des Ortsteils Bach und östlich der Staatsstraße 2381, ein offen stehendes Auto der Marke Toyota RAV 4 und meldeten das gegen 15.30 Uhr der Polizei. Das augenscheinlich verlassene Fahrzeug stand unmittelbar an einem Abhang, die Beifahrertüre stand offen.

Kennzeichenüberprüfung zeigt, dass nach dem Auto gesucht wird

Als die Polizei das Kennzeichen überprüfte, zeigte sich, dass nach dem Auto im Zusammenhang mit einem vermissten 86-jährigen Rentner aus dem Raum Breitbrunn am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) gesucht wird. Eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Senior lief bereits.

Vor Ort fand die Polizeistreife den Rentner, der anscheinend den steilen Abhang in unmittelbarer Nähe des Autos hinabgerutscht ist, dort lebend vor. Zusammen mit den hinzugerufenen Feuerwehren aus Thierhaupten, Todtenweis und Aindling rettete sie den Mann.

Vermisster kommt unterkühlt und leicht verletzt ins Krankenhaus

Der stark unterkühlte Vermisste wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ist mit Schürfwunden an den Armen ins Krankenhaus Aichach gebracht worden. Das im Wald stehende Auto konnte ebenfalls geborgen werden. Die Ehefrau des Vermissten ist von der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee verständigt worden. Wie der Rentner vom Chiemsee in das Waldgebiet bei Todtenweis gelangte, konnte er selbst laut Polizei nicht sagen und auch nicht näher nachvollzogen werden. (bac)

