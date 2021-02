12:34 Uhr

Todtenweis hält sich an neue Abstandsregeln beim Bauen

Plus Die Novelle der Bayerischen Bauordnung ist auch in Todtenweis Thema. Die Gemeinde verzichtet auf einen Sonderweg. Was das bedeutet.

Von Johann Eibl

Baurecht stellt bisweilen eine Materie dar, die selbst ausgewiesenen Experten echte Probleme bereitet. Wie komplex die Angelegenheit sein kann, das zeigt sich beispielsweise beim neuen Abstandsflächenrecht, das in Bayern mit Beginn des nächsten Monats in Kraft treten wird. Darüber informierte Beate Pußl, die Leiterin des Bauamts bei der Verwaltung in Aindling, jüngst den Gemeinderat Todtenweis.

Nach Pußls Fachvortrag entschied die Runde, vom Erlass einer neuen Satzung vorerst Abstand zu nehmen. Dazu hatte die Fachfrau geraten. Die Bayerische Staatsregierung legt Wert auf den Städtebau und das Ortsbild. Die alten Bebauungspläne bleiben unangetastet. Erhebliche Vorteile sieht die Referentin bei der Bebauung von kleineren und mittleren Grundstücken. Einer ihrer Kernsätze lautete: "Andere Baustrukturen werden kommen." Beim Abstandsflächenrecht sei künftig nahezu alles anders als bisher. Die Novelle der Bayerischen Bauordnung ermöglicht geringere Abstände zwischen Gebäuden als bisher.

Am Kabisbach in Todtenweis: Landwirte geben die Tierhaltung auf

Als Beteiligter enthielt sich Peter Haberl bei der Abstimmung über das Geruchs- und Schallgutachten im Bereich des Bebauungsplanes Am Kabisbach. Ansonsten erklärte sich die gesamte Runde damit einverstanden, ebenso mit der Aufnahme des Bauleitplanverfahrens. Ende des Jahres werden in diesem Bereich zwei Landwirte die Tierhaltung aufgeben, ob das auch für die kommenden Jahrzehnte gilt, das blieb offen. Das Gutachten war geändert worden. Nun geht man nicht mehr von zehn Prozent zulässigen Jahresgeruchsstunden in einem allgemeinen Wohngebiet aus, sondern von 15 Prozent in einem Dorfgebiet.

Todtenweis ärgert sich über die Bücherei in Aindling

Auf die Pfarr- und Gemeindebücherei in Aindling ist man in Todtenweis derzeit nicht sonderlich gut zu sprechen. Bürgermeister Konrad Carl monierte: "Es ist nicht so schön gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten." Seine Gemeinde möchte im Vorfeld gefragt werden, wenn sie sich nachher an Kosten beteiligen soll. Mit dieser Auffassung stand Carl nicht alleine da. Petra Wackerl setzte sich mit ihrem Wunsch durch, es beim jährlichen Zuschuss in einer Höhe von 2400 Euro zu belassen. Die Zweite Bürgermeisterin empfahl zudem, wegen der Onlineausleihen könne man die Gebühren erhöhen. Konrad Eichner hatte dafür plädiert, die finanzielle Kalkulation nicht auf Grund der Leser, sondern der Ausleihen zu erstellen.

