Todtenweiser Ausgrabungen sind im Landtag Thema

Die Ausgrabungen in Todtenweis geben Historikern noch einige Rätsel auf. Jetzt beschäftigen sie auch den Landtag.

Plus Eine Petition des Todtenweiser Gemeindearchivars Franz Riß ist am Mittwoch live im Internet. Es geht um eine finanzielle Unterstützung für die Gemeinde.

Von Johann Eibl

Die archäologischen Ausgrabungen bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Todtenweis-Sand, Lechfeldwiesen Teil II Süd, sind zwar seit längerer Zeit abgeschlossen. Nun kommt es noch zu einem politischen Nachtarock in dieser Angelegenheit. Am Mittwoch, 3. März, wird eine Petition von Franz Riß, dem Gemeindearchivar, im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst behandelt. Ihr Ziel ist, dass sich der Freistaat an den Kosten für die Ausgrabungen beteiligt. Die Sitzung kann im Internet ab 9.15 Uhr unter der Adresse https://www.youtube.com/user/BayernLandtag verfolgt werden. Mit der Berichterstattung im Ausschuss wurden die Abgeordneten Franz Josef Pschierer und Prof. Dr. Ingo Hahn betraut.

Neun Fragen in Petition formuliert

Franz Riß hatte in seiner Petition am 14. April 2020 auf 15 Seiten neun Fragen formuliert. "Jetzt bin ich echt gespannt, ob alle neun Fragen vollständig beantwortet werden und ob irgendwelche Vorwürfe an die Gemeinde im Zusammenhang mit den Ausgrabungen im Gewerbegebiet noch im Raum stehen", teilt er dazu mit.

In einer Ausschusssitzung wurde am 1. Juli 2020 bereits darüber beraten; damals kam der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst zur Ansicht, dass den Anliegen von Franz Riß beim Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst nachzukommen sei.

Strafen, wenn Spuren nicht erkannt werden?

Franz Riß verweist auf einen Förderantrag der Gemeinde. Nun will er wissen, ob dazu ein eigenes Formblatt erforderlich war. Außerdem soll geklärt werden, ob in Fällen wie in Todtenweis die Bürgermeister oder die von ihnen beauftragten Tiefbaufirmen damit rechnen müssen, dass bei Nichterkennung von Spuren, die auf Bodendenkmäler hindeuten können, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet wird.

Nicht zuletzt geht es um die Frage, ob es tatsächlich Beweise dafür gibt, dass im Todtenweiser Gewerbegebiet durch die Erdarbeiten Bodendenkmäler in größerem Umfang undokumentiert zerstört wurden.

