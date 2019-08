vor 34 Min.

Tödlicher Streit in Asylbewerberheim: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein 48-jähriger Bewohner einer Affinger Asylbewerberunterkunft ist am Freitagmorgen bei einem Streit in der Unterkunft getötet worden.

Am frühen Freitagmorgen hat ein Eritreer in einer Affinger Asylunterkunft einen Landsmann niedergeschlagen. Der Ermittlungsrichter hat Haftbefehl erlassen.

Von Nicole Simüller

In der Asylbewerberunterkunft in Affing war es am frühen Freitagmorgen zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Wie Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, kam dabei ein 48-jähriger Mann ums Leben.

Toter in Asylbewerberheim in Affing: Verdächtiger am Tatort festgenommen

Er wurde derart massiv geschlagen, dass er seinen schweren Verletzungen erlag, obwohl sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden und er in die Uniklinik Augsburg gebracht wurde. Die Rettungsdienste waren nur deshalb so schnell vor Ort, weil andere Bewohner der Asylunterkunft den Notruf abgesetzt hatten.

Der 34-jährige mutmaßliche Täter wurde nach Polizeiangaben am Tatort festgenommen und anschließend in den Polizeiarrest eingeliefert. Bei beiden Männern handelt es sich um Eritreer. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde der 34-jährige Tatverdächtige am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Wegen dringenden Tatverdachts hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Totschlags erlassen und in Vollzug gesetzt.

Was der Auslöser der Tat war und wie genau es zum Tod des 48-Jährigen kam, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

