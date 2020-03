vor 39 Min.

Tödlicher Unfall bei Kühnhausen

Ein Motorradfahrer kommt in einer scharfen Rechtskurve von Pöttmes kommend von Straße ab. Nähere Informationen folgen.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Sonntagmittag auf der Straße von Pöttmes nach Kühnhausen ereignet, wie die Polizei berichtet. Ein Motorradfahrer, der nach Informationen unserer Zeitung in einer Gruppe unterwegs war, kam in einer scharfen Kurve von der Straße ab und starb noch an der Unfallstelle.

Die Gruppe kam offenbar nicht aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Wir melden es, wenn es nähere Informationen vorliegen. (bac)

Themen folgen