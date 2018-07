25.07.2018

Tödlicher Unfall bei Pöttmes: Haftstrafe

Berufungsgericht verurteilt Fahrer

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Pöttmes im Januar 2016 starb ein 31-Jähriger. Ein 64-jähriger Autofahrer war nach einem missglückten Überholmanöver auf der Staatsstraße 2035 beim Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf frontal in das Auto des 31-Jährigen gekracht. Der Unfallverursacher und ein weiterer Autofahrer wurden schwerst verletzt. Wegen fahrlässiger Tötung wurde der 64-Jährige am Amtsgericht Aichach im April 2017 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, zwei Monaten und einer Woche verurteilt. Der 64-Jährige ging in Berufung. Am Landgericht Augsburg wurde er gestern zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt – ohne Bewährung. (AN) "Region Augsburg Seite 33

