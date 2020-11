vor 46 Min.

Tödlicher Unfall in Tirol: Aichacherin (52) war erfahrene Bergführerin

Jede Hilfe zu spät kam für eine Wanderin aus Aichach im Tannheimer Tal. Bei einem Sturz in einem Klettersteig zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Eine Frau aus Aichach ist bei einem Sturz in Tirol tödlich verunglückt. Nun ist klar: Sie war erfahrene Bergsteigerin und Mitglied im Aichacher Alpenverein.

Von Tobias Schuhwerk

Tödlicher Alpinunfall im Tannheimer Tal ( Österreich): Am Sonntag verunglückte eine 52 Jahre alte Frau aus einem Aichacher Stadtteil bei einer Bergtour über den Westgrat auf die Kellenspitze in Nesselwängle. Das teilte die österreichische Polizei am Montag mit.

Die erfahrene Bergsteigerin, Mitglied in der Ortsgruppe Aichach des Deutschen Alpenvereins und dort seit Jahren als Bergtouren-Führerin aktiv, war demnach mit einem Bekannten unterwegs. Die beiden erreichten zunächst unbeschadet den Gipfel der Kellenspitze gegen 11.30 Uhr. Für den Abstieg vom höchsten Gipfel der Tannheimer Berge (2238 Meter hoch gelegen) wählten sie den Klettersteig, da der Normalweg schneebedeckt war.

Der südseitig gelegene Klettersteig war trocken und schneefrei. Er ist mit dem Schwierigkeitsgrad „D“ eingestuft. Das bedeutet „schwierig“ bis „sehr schwierig“. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, hätten die beiden Alpinisten diese Gefahr offenbar unterschätzt.

Unfall in Tirol: Frau aus Aichach stirbt in Tirol

Sie waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol ohne Klettersteigausrüstung unterwegs. Sie stiegen demzufolge ungesichert an dem Stahlseil ab.

Im Bereich einer Schlüsselstelle im unteren Drittel des Klettersteiges verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache den Halt. Sie stürzte im freien Fall etwa 60 bis 80 Meter in ein unterhalb liegendes Schotterfeld und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen. Der Begleiter des Unfall-Opfers wurde unverletzt vom Notarzthubschrauber „RK2“ ausgeflogen.

Wanderer in Oberstdorf noch immer vermisst

Immer noch vermisst wird derweil ein Bergsteiger im Allgäu: Ein 62-jähriger Wanderer brach vor sechs Wochen in Oberstdorf auf, um vom Fellhorn zum Söllereck zu wandern. Dort kam er aber nie an.

Da in den Alpen teils über einen halben Meter hoch Schnee liegt, sollten Wanderer laut Bergwacht stets auch mögliche Lawinengefahren bei der Tourenplanung berücksichtigen.

