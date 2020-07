vor 32 Min.

Tödtenrieder feiern Weigel

Auch die Kirchengemeinde des Sielenbacher Ortsteils Tödtenried gratulierte ihrem Pfarrer Eberhard Weigel zu seinem 25. Priesterjubiläum und seinem 20. Jubiläum in der Pfarreigemeinschaft Adelzhausen-Tödtenried. Nachdem bereits in Adelzhausen ausführlich gefeiert worden war (wir berichteten), war es den Tödtenriedern ein Anliegen, den Pfarrer auch hier noch einmal separat zu ehren. Stellvertretend für die Gemeinde Sielenbach überreichte Zweiter Bürgermeister Franz Moser eine Ortschronik und einen Krug als Präsent. Auch in das Goldene Buch der Gemeinde trug sich Weigel ein. Eine kunstvoll verzierte Kerze, ein Bildband und ein personalisiertes Ständchen wurden ihm von seinen Kirchgängern dargebracht.

Der Geistliche bedankte sich mit einem „Vergelts Gott für viele Stunden der Freude hier am Ort“ und auch den vier anwesenden Ministranten dankte er besonders und betonte, wie sehr er ihre Gesellschaft während der Corona-Zeit bei den Messen vermisst habe. (lice)

