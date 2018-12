24.12.2018

Tolle Schüler bieten ein tolles Programm

Musikgruppen des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach spielen für ihr Publikum Klassisches, Taizé-Lieder und mitreißende Mega-Hits

„Tolle Schüler, tolles Programm.“ Dieser Kommentar war oft zu hören nach dem Weihnachtskonzert des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG). Alle Musikgruppen präsentierten sich in Bestform – von festlichen klassischen Klängen bis zum mitreißenden Mega-Hit.

Aber der Reihe nach: Das Orchester eröffnete das Konzert mit einer anspruchsvollen Komposition des 20. Jahrhunderts. Der ungarische Komponist Matyas Seiber hatte die Melodien von vier französischen Volksliedern neu bearbeitet. Gesangssolistin Eva Riegl zog mit ihrem klangschönen und intonationssicheren Sopran viel Aufmerksamkeit auf sich, während das Orchester die Taktwechsel und modernen Harmonien dieses Stückes gut zum Klingen brachte. Ein Beispiel für die hervorragende Orchesterarbeit, die Musiklehrerin Helga Schallmayer-Fritscher leistet. Eine wichtige Grundlage dafür sind die Streicherklassen, die die Musiklehrerin ebenfalls seit Jahren betreut. Die Streicher der sechsten Klasse präsentierten sich im Konzert mit drei traditionellen Weihnachtsliedern schon recht routiniert.

Die Chöre boten eine bunte Mischung aus Altem und Neuem. Der gemischte Chor startete klassisch-festlich mit „While Shepards watched their Flock“ von John Foster, wobei das Orchester den Chor kräftig unterstützte. Das Spiritual „Poor little Jesus“ bekam durch den Beat Boxer Thomas Deißer einen effektvollen Grove verpasst.

Und bevor der Chor mit einer sehr gelungenen A-cappella-Version des Michael Jackson-Klassikers „Man in the Mirror“ das Publikum in die Pause sang, überzeugte das Vokalensemble der Oberstufe mit dem alpenländischen Herbergssuchelied „Wer klopfet an“ und dem lässig swingenden „Goodnight Sweetheart“.

Daran knüpfte der Jugendchor direkt an mit einem stimmungsvoll dargebotenen „Mary’s Boychild“ von Harry Belafonte. Besonders begeistern konnten die 15 Mädchen mit ihrer selbst erarbeiteten Choreografie zu dem Namika-Hit „Je ne parle pas français“. Zusammen mit dem Jugendchor durfte eine fünfte Klasse das Taizé-Lied „Jubilate Servite“ vortragen, das sie auf Stabspielen selbst begleitete.

Ein Höhepunkt des Abends war zweifelsohne die Band mit den beiden Superhits „Eloise“ von Barry Ryan und „Music“ von John Miles. Satter Bläsersound, E-Gitarren-Soli, Paukenwirbel, fetzige Grooves und mit Johanna Deißer eine eindrucksvolle Sängerin – das riss das Publikum endgültig zu Begeisterungsstürmen hin. Erst recht, als die neu gegründete Percussiongruppe die Bühne enterte und den voll besetzten Saal mit Calypso-Rhythmen erfüllte.

Als das Programm schließlich beim gemeinsamen Schlusslied, dem bekannten „Rockin’ around the Christmas-tree“, angelangt war, waren viele Zuhörer mit lachenden Gesichtern zu sehen, die sich nach dem Vorbild des Jugendchors auf der Bühne im Takt wiegten. Die Zuschauer verabschiedeten alle Mitwirkenden mit donnerndem Applaus und bedankten sich so für einen Konzertabend mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Das hob auch Schulleiterin Renate Schöffer bei ihrem Dank an die Mitwirkenden hervor. (AN)

