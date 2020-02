Tomaschko: Friedrich Merz kann CDU-Vorsitzender und Kanzler

Plus Nach der Rücktritts-Ankündigung von AKK plädiert der CSU-Kreisvorsitzende im Interview für eine schnelle Nachfolgelösung. Er hat einen Favoriten.

Nicht nur Orkan „Sabine“ fegte am Montag über Deutschland. Auch politisch war ein Sturmtief unterwegs und erschütterte die Republik. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wirft hin. Nicht sofort und alles, aber dennoch ist ihre Ankündigung, den Parteivorsitz im Sommer abzugeben, ein Paukenschlag. Wir haben dazu den CSU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko befragt.

Wer hat Sie mehr durchgerüttelt: „Sabine“ oder „AKK“?

Tomaschko Am Sonntag auf jeden Fall die „Sabine“. In Gesprächen mit der Einsatzleitung der Feuerwehr ging es um die Vorbereitung auf den Sturm und natürlich auch um den Unterrichtsausfall an allen Schulen. Da ist aber alles gut gelaufen. Am Montag war dann die Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer das absolut bestimmende Thema. Mich hat das eigentlich nicht mehr überrascht. Sie ist als Vorsitzende gewählt worden, aber die Regierungsarbeit hat natürlich die Kanzlerin bestimmt. Ich habe schon bei ihrer Wahl befürchtet, dass das nicht gut gehen kann. Ich bedauere das, denn sie ist gut gestartet. Aber auch in der Beziehung zu den Landesverbänden fehlte ihr die notwendige Autorität, weil sie nicht als Regierungschefin agiert hat.

CSU-Kreisvorsitzender Peter Tomaschko traut Friedrich Merz einiges zu. Bild: Erich Echter

Ihre Schwesterpartei CDU hat in Thüringen ein schlechtes Bild abgegeben. Die von der CSU propagierte klare Abgrenzung zur AfD ist da nicht mehr zu erkennen. Befürchten Sie Auswirkungen für ihre Partei bei der Kommunalwahl?

Tomaschko Bei uns in Bayern definitiv nicht, weil wir uns deutlich von den beiden extremen Parteien, AfD und Linke, distanzieren. Mit beiden gibt es auf gar keinen Fall eine Zusammenarbeit. Man muss sich doch nur mal vor Augen führen, welchen banalen Unsinn die AfD im Landtag so vorschlägt. Zuletzt ging es dort in einer Plenarsitzung um die Feuerwehr in Bayern und für die AfD gehört die verstaatlicht. Was herrscht dann da für eine Vorstellung von unserer Gesellschaft? Die freiwilligen Feuerwehren sind eine der wichtigsten ehrenamtlichen Säulen und unverzichtbar. Das sieht man doch allein an den Einsätzen am Montag.

Wer sollte bei der CDU jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen?

Tomaschko Wichtig ist vor allem, dass die Nachfolge schnell geklärt wird. Eine lange Hängepartie wäre nicht gut. Mein klarer Favorit für den CDU-Parteivorsitz und auch die Kanzlerkandidatur ist Friedrich Merz. Er hat große Wirtschaftskompetenz und die brauchen wir gerade jetzt, wenn die Konjunktur nicht mehr so gut läuft.

Markus Söder als nächster Kanzlerkandidat der Union …

Tomaschko … wäre schön, aber wir brauchen den Markus Söder hier in Bayern. Interview: Christian Lichtenstern (Foto: Erich Echter)

