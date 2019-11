vor 18 Min.

Totalausfall: LKW-Fahrer kollidiert beim Abladen mit Ampelanlage

Nichts ging mehr bei der Ampelanlage in der Oberen Vorstadt in Aichach am Dienstagnachmittag. Ein LKW-Fahrer war dafür verantwortlich.

Nichts ging mehr bei der Ampelanlage in der Oberen Vorstadt in Aichach am Dienstagnachmittag. Ein LKW-Fahrer war dafür verantwortlich.

Ein LKW-Fahrer hat am Dienstag gegen 14.45 Uhr einen Totalausfall einer Ampelanlage in der Oberen Vorstadt in Aichach ausgelöst. Der 45-Jährige wollte laut Polizei einen Fahrradständer mithilfe eines Ladekrans abladen.

Ampel-Totalausfall: Polizei schätzt Schaden

Dabei geriet er mit dem Kranausleger auf Höhe der „Friedenseiche“ gegen den Ampelmast der Leichtzeichenanlage und verursachte somit an der Kreuzung einen Ampel-Totalausfall. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im unteren vierstelligen Bereich. (AN)

Themen folgen