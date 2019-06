10:28 Uhr

Totalschaden: Fahrerin muss ausweichen und überschlägt sich

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend nahe im Graben neben der Staatsstraße 2035 gelandet, nachdem sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste.

Eine 38-jährige Autofahrerin musste am Donnerstagabend nahe Affing einem anderen Auto ausweichen und kam von der Fahrbahn ab.

Eine Frau ist am Donnerstag gegen 18 Uhr mit ihrem Auto nahe Affing im Graben neben der Staatsstraße 2035 gelandet und hat sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau einem anderen Auto ausgewichen. Dessen Fahrer war von Affing in Richtung Katzenthal unterwegs. Er wollte einen Lastwagen überholen und scherte deshalb auf die Gegenspur aus. Weil ihm aber die Frau entgegenkam, scherte er wieder auf seine Spur ein.

Nach Überschlag: 38-Jährige bleibt unverletzt

Die 38-Jährige musste dennoch ausweichen und landete im Graben. Laut Polizei konnte sie sich selbst aus ihrem Auto befreien und wurde vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt. Sie machte jedoch keine Verletzungen geltend. An ihrem VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe. (nsi)

