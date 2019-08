17:42 Uhr

Tote Fische in Becken nahe der Autobahn A8 gefunden

Die Polizei hat tote Fische in einem Regenrückhaltebecken ausgemacht.

Tote Fische im Regenrückhaltebecken an der A 8 nahe eines Gewerbegebiets: Welche Ursache die Polizei ausmacht.

Mehrere Fische sind in einem Regenrückhaltebecken an der Autobahn A8 nahe dem Gewerbegebiet von Odelzhausen verendet. Wie die Polizei mitteilt, stellten Beamte am Freitag gegen acht Uhr abends den Tod der Tiere fest.

Polizei: Algenbefall ist Ursache

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Dachau wurde eine Wasserprobe entnommen und zur Analyse gegeben. Ursache dürfte der starke Algenbefall und der damit verbundene Sauerstoffmangel sein. (phis)

Themen Folgen