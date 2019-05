15.05.2019

Tragemamas und -papas hält nichts auf

Die Teilnehmer am Tragespaziergang hatten Spaß daran, den Waldlehrpfad am Grubet gemeinsam mit den größeren Geschwisterkindern zu erkunden. Fotos: Alice Lauria

Acht Mütter und ein Vater gehen mit der Trageberaterin Kathrin Brinkmann auf einen Tragespaziergang beim Aichacher Grubethaus. Wie Babys diese Art der Beförderung genießen und welche Vorteile die Eltern davon haben

Von Alice Lauria

Einen lang gehegten Wunsch hat sich jetzt die Aichacher Trageberaterin Kathrin Brinkmann erfüllt: einen Tragespaziergang in Aichach am Waldlehrpfad beim Grubethaus. Bei strahlendem Sonnenschein treffen sich acht Mütter und ein Vater mit insgesamt 13 Kindern, um sich gemeinsam auszutauschen und einen Nachmittag in der Natur mit ihrem Nachwuchs zu verbringen – ob getragen, geschoben oder schon laufend.

Kathrin Brinkmann ist über die Resonanz positiv überrascht. Den Spaziergang hat sie passend in die Europäische Baby-Tragewoche (European Babywearing Week) gelegt. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Trageberaterin für das Tragen im Tuch und in den verschiedensten Tragehilfen ist Brinkmann Stoffwindelberaterin und Kanga-Trainerin. Dieses Sport-Programm ist speziell für Mütter mit Babys und kleinen Kindern. Die Besonderheit ist, dass dieses Work-out hauptsächlich mit Baby oder Kind in Tuch oder Tragehilfe ausgeübt wird. Somit kann sich die Mutter um ihre körperliche Fitness kümmern und gleichzeitig den Nachwuchs an sich gekuschelt vor Brust oder auf dem Rücken bei sich haben. Diese Kurse bietet sie sowohl in den Räumlichkeiten der Aichacher Hebammenpraxis am Milchwerk als auch in der freien Natur am Grubet und am Kuhsee bei Augsburg an.

So unterschiedlich, wie Babys und Eltern sind, so viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, seinen Nachwuchs ergonomisch korrekt zu tragen. Daher empfiehlt sich laut Brinkmann immer, eine Trageberatung zu machen, um sich vor Fehlkäufen und Rückenschmerzen zu schützen. Eine passende Tragehilfe sollte nirgendwo drücken und besonders bei Neugeborenen die natürliche, ergonomisch korrekte und hüftschonende Anhock-Spreiz-Haltung ermöglichen. Hierbei bilden die Beine mit dem Babypopo die Form eines „M“, da sie angehockt und der Rücken gerundet sein sollte. Für die allermeisten Babys gibt es gerade in den ersten Lebensmonaten nichts Schöneres, als nah an Mama oder Papa geschmiegt den vertrauten Geruch der Eltern einzuatmen und den Herzschlag zu hören, ähnlich wie im Mutterleib.

Tragen hat aber auch ganz praktische Vorteile, vor allem ermöglicht es den Eltern, trotz Baby zwei Hände frei zu haben. Das erleichtert Tätigkeiten im Haushalt oder Garten. Zudem muss man sich außer Haus keine Sorgen um die Beschaffenheit des Geländes für die Begehbarkeit mit dem Kinderwagen machen oder sich durch größere Menschenmengen drängen. Für Kathrin Brinkmann ist Tragen „intensive Kuschelzeit mit meinem Kind. Ich liebe es auch heute noch, wenn sich meine Vierjährige an mich kuschelt und die Nähe genießt.“ Deshalb gibt sie ihr Wissen gerne weiter.

Veronika Lindmeyr, Hebamme und vor der Schließung der Aichacher Geburtsstation im hiesigen Krankenhaus tätig, nimmt mit ihrem knapp acht Monate alten Sohn am Tragespaziergang teil. Als Hebamme habe sie sich schon länger mit dem Tragen von Babys beschäftigt, aber erst die Praxis machte sie zu einer überzeugten Tragemama. „Mit Tragetuch kann uns einfach nix aufhalten, Kies, Schnee, Wald, defekte Aufzüge oder zu enge Gänge in Geschäften, alles kein Problem, denn ich habe mein Kind bei mir und kann mich frei bewegen.“ Die geschlossene Aichacher Geburtshilfe war beim Spaziergang ein wichtiges Thema. Trotz geringerer Verdienstmöglichkeiten als in größeren Kliniken sei Aichach ihr absoluter Traum gewesen, berichtet Lindmeyr. „Die meisten Frauen konnten wir in einer 1:1-Betreuung begleiten und uns alle nötige Zeit nehmen.“ Dafür habe sie den niedrigeren Verdienst gerne in Kauf genommen. Doch leider habe es auch an der Wertschätzung für die Arbeit der Hebammen gefehlt, so Lindmeyr.

Für Kathrin Brinkmann steht auf jeden Fall fest: Für sie war der Tragespaziergang ein voller Erfolg. Daher möchte sie jetzt gerne regelmäßige Termine anbieten. Der nächste Spaziergang findet am Dienstag, 4. Juni, statt. Natürlich sind auch Eltern mit Kinderwagen sowie Geschwisterkinder willkommen.

Weitere Infos und Termine gibt es im Internet unter

www.totalverwickelt.de

Themen Folgen