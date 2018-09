vor 36 Min.

Tragischer Motorradunfall bei Frechholzhausen

Familienvater und Schwiegersohn verunglücken bei gemeinsamem Motorradausflug. Beide werden schwer verletzt.

Tragisch endete der gemeinsame Motorradausflug eines Familienvaters mit seinem Schwiegersohn. Am Freitag gegen 14.40 Uhr, fuhren die beiden Motorradfahrer aus dem Landkreis Donauwörth von Frechholzhausen (Gemeinde Affing) in Richtung Derching. Wie die Polizei vermutet, bremste der vorausfahrende 53-Jährige seine Maschine vor einer scharfen Rechtskurve ab. Der nachfolgende 26-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf. Die beiden Männer stürzten und verletzten sich dabei schwer. Jeweils mit einem Rettungswagen wurde der 53-Jährige in das Krankenhaus Friedberg und der 26-Jährige in das Zentralklinikum Augsburg gebracht.

Zur vollständigen Klärung des Unfallsachverhalts hat die Polizei einen Gutachter herangezogen. Die Ortsverbindungsstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (AN)

