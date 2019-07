vor 18 Min.

Traktor-Anhänger geht bei Oberneul in Flammen auf

Die Feuerwehr musste am Freitagabend ausrücken, um bei Oberneul einen brennenden Traktor-Anhänger zu löschen.

Der Traktorfahrer bemerkt zwischen Oberneul und Neumühle, dass das Stroh auf seinem Anhänger Feuer gefangen hat. Dann reagiert er ganz schnell.

Von Tom Trilges

Ein Traktorfahrer bemerkte auf der Straße von Oberneul nach Neumühle in Aichach, dass das Stroh auf seinem Anhänger Feuer gefangen hatte. Geistesgegenwärtig stellte er laut Polizei den Anhänger am Freitag gegen 19.20 Uhr neben der Straße ab, kuppelte seinen Traktor ab und brachte sich in Sicherheit. Das Stroh und die Holzteile des Anhängers wurden ein Raub der Flammen, die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Dasing, Laimering, Rieden und Wessiszell im Einsatz.

