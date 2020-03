vor 15 Min.

Traktor geklaut und dann auf der Straße geparkt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch einen Traktor von einem Hof in Unterschneitbach geklaut. Fahren konnte der Dieb das Gerät aber offenbar nicht.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 5.30 Uhr und 12.30 Uhr einen Traktor in Unterscheitbach geklaut. Wie die Polizei berichtet, stand der Traktor der Marke Hürlimann auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Hartstraße. Mit diesem fuhr der Dieb auf der Hartstraße in südliche Richtung und bog anschließend nach links in die Brückenstraße ein. In einer Rechtskurve ließ er den Traktor vermutlich wegen der ungewohnten und schwer zu bedienenden Gangschaltung stehen und flüchtete zu Fuß. Am Traktor im Wert vonetwa 10.000 Euro entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden. Um Hinweise bittet die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0. (AZ)

