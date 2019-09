11:01 Uhr

Traktorfahrer beschädigt Auto und flüchtet

In Oberbernbach hat ein Traktorfahrer laut Polizei ein geparktes Auto beschädigt und ist ein einfach weitergefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Oberbernbach hat ein Traktorfahrer laut Polizei ein geparktes Auto beschädigt und ist ein einfach weitergefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Traktorfahrer hat laut Polizei am Donnerstagnachmittag in der Ziegeleistraße in Oberbernbach einen geparkten roten Renault beschädigt. Der Traktorfahrer verursachte mit einem stark verschmutztem Anhänger gegen 12.45 Uhr den Unfall.

Traktorfahrer verursacht 2000 Euro Schaden

Anschließend soll der Fahrer einfach weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (AN)

Themen folgen