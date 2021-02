vor 49 Min.

Transparenzliste: Wer alles für das Wittelsbacher Land spendet

Plus Insgesamt sind in der Kasse des Landkreises Aichach-Friedberg 2020 rund 28.000 Euro vor allem für kreiseigene Schulen und Umweltpreis eingegangen.

Von Christian Lichtenstern

Nicht nur der Landkreis Aichach-Friedberg, sondern alle Kommunen machen seit einigen Jahren einmal jährlich alle eingegangenen Spenden im Detail öffentlich. Nicht mehr die Kreisverwaltung, wie früher, sondern das jeweils zuständige gewählte Gremium nimmt dann Spenden, Schenkungen und Zuwendungen an oder lehnt sie gegebenenfalls bei möglichen Verquickungen, zum Beispiel durch Geschäftsbeziehungen, öffentlich ab. Damit wird transparent gemacht, von wem das Geld kommt und für was es verwendet wird.

Bei kleinen und großen Geschenken für Amtsträger, staatliche Einrichtungen, Kommunen, etc. herrscht Misstrauen und die Öffentlichkeit ist hellhörig. Will sich da jemand einen Vorteil verschaffen? Spenden, beispielsweise für kommunale Schulen oder für Kindergärten, sind dagegen nicht nur üblich, sondern auch sehr willkommen.

Im Corona-Jahr wurde nur halb so viel gespendet wie im Jahr 2019

Vor allem Fördervereine der kreiseigenen Schulen, aber auch Firmen, Stiftungen, Elternbeiräte, Kommunen und Privatleute haben 2020 insgesamt rund 28.000 Euro vor allem für Aktionen, Projekte, pädagogische Angebote, Sportveranstaltungen oder Sachwerte an den Schulen oder für andere soziale Aufgaben gespendet. Das ist im Corona-Jahr nur die Hälfte der Summe vom Jahr 2019 (56.000 Euro). Der Kreisausschuss hat jetzt alle 32 Einzelspenden für 2020 einstimmig angenommen. Im Vorjahr waren es noch 62 Spenden. Bedacht wurden vor allem die drei Gymnasien, Realschulen, Förderschulen, die Berufsschulen und die Berufliche Oberschule des Wittelsbacher Landes. Das Spektrum reicht dabei von mehreren Spenden über 50 Euro bis zur Dauerspende von 5000 Euro für den Umweltpreis des Wittelsbacher Landes. Der wird seit vielen Jahren von Heinz Arnold, Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen Ingenieurbüros in Kissing, gestiftet.

Rufbereitschaft: Im Kreisjugendamt wird eine Rufbereitschaft für den Kinderschutz eingeführt. Damit wird sichergestellt, dass auch an den Abenden und Wochenenden immer eine Fachkraft des Landratsamtes über eine zentrale Notrufnummer für die beiden Polizeiinspektionen in Aichach und Friedberg erreichbar ist. Gibt es Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen, werden die jeweiligen diensthabenden Mitarbeiter des Jugendamtes von den Polizeibeamten verständigt und können dann entsprechend reagieren. Zum Beispiel mit einer Inobhutnahme, wenn ein Kind oder Jugendlicher nicht mehr in seinem Umfeld bleiben kann.

Bislang ist generell Jugendamtsleiter Bernd Rickmann kontaktiert worden und hat in akuten Fällen eingegriffen. Jetzt wird eine Rufbereitschaft etabliert und dieser zusätzliche Dienst auch vergütet. Die Personalverwaltung geht von Kosten von 30.000 Euro im Jahr aus. Die Rufbereitschaft soll den Kinderschutz noch weiter verbessern. Auch gesetzliche Veränderungen machen sie notwendig. Im Bezirk Schwaben ist mittlerweile eine Leitstelle eingerichtet worden, die Einzelfälle – auch außerhalb der regulären Dienstzeiten – an die jeweiligen Jugendämter verweist.

