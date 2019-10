vor 5 Min.

Transporter für Behinderte

Rotary-Club übergibt ein Fahrzeug an die Kinderhilfe Litauen

Seit 25 Jahren unterstützt der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach bereits den Schrobenhausener Verein Kinderhilfe Litauen. Im Rahmen des großen Filmfestivals im Aichacher Kino übergaben nun die Rotarier der Vereinsvorsitzenden Eva Klingenberg die Schlüssel für einen Behindertentransporter mit insgesamt vier Plätzen für Rollstuhlfahrer.

Das rund 10000 Euro teure Fahrzeug wird an einer Sonderschule in Kaunas in Litauen zum Einsatz kommen. Von den etwa 160 Schülern der Einrichtung würden viele im Rollstuhl sitzen, so die Vereinsvorsitzende. (drx)

