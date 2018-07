vor 32 Min.

Transportunternehmer zahlt Lohn nicht

Um die Dauer von Lenkzeiten, die oft mit digitalen Kontrollgeräten überprüft wird, ging es in einem Prozess am Amtsgericht Aichach.

Dennoch stellt das Amtsgericht Aichach das Verfahren gegen den Mann aus dem nördlichen Landkreis ein. Was ihm im einzelnen vorgeworfen wurde.

Das Amtsgericht Aichach hat das Verfahren gegen einen Unternehmer aus dem nördlichen Landkreis eingestellt. Er war wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen, versuchter Fälschung und Betrugs in drei Fällen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 55-jährigen Transportunternehmer vorgeworfen, er habe drei seiner Fahrer jeweils ein Monatsgehalt nicht ausbezahlt. Außerdem, so hieß es in der Anklage, soll er zwei Fahrern gedroht haben, sie müssten Ausfallkosten in fünfstelliger Höhe übernehmen, wenn sie nicht ihre Lenkzeiten überschreiten und nicht die Karten in ihrem Fahrtenschreiber austauschen.

Wie Richter Walter Hell am Dienstag mitteilte, stellte er nun das Verfahren gegen den 55-Jährigen ein – unter der Voraussetzung, dass dieser den drei Fahrern ihren ausstehenden Monatslohn von insgesamt 5400 Euro noch bezahlt.

In der Verhandlung, die in der vergangenen Woche stattgefunden hatte und zunächst diese Woche fortgesetzt werden sollte, hatte der Angeklagte die Vorwürfe allesamt abgestritten. Sein Verteidiger Werner Ruisinger wies außerdem darauf hin, dass sein Mandant in der Anklageschrift als Geschäftsführer des Transportunternehmens bezeichnet wird. Das sei falsch. Sein Mandant sei Betriebsleiter gewesen. Der Angeklagte sagte aus, er habe nie etwas mit Gehältern zu tun gehabt. Er ist vielfach vorbestraft, unter anderem wegen zahlreicher Betrugsdelikte, aber auch wegen Bedrohung und Körperverletzung oder wegen der Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt.

So wollte der Angeklagte angeblich die Lenkzeitenvorgabe austricksen

Die drei betroffenen Fahrer sind aus Polen. Einer von ihnen war erkrankt und kam nicht zur Verhandlung, die anderen beiden machten ihre Aussage mithilfe einer Dolmetscherin. Zwei Fahrern soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft gedroht haben, Ausfallkosten von 15000 bis 20000 Euro an sie weiterzugeben, wenn sie mit ihrer Ladung zu spät in Hamburg eintreffen. Um zu verschleiern, dass sie dafür ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten überschreiten müssen, soll er sie angewiesen haben, ihre Fahrerkarten gegen seine auszutauschen. Viel Zeit verbrachte das Amtsgericht bei der Verhandlung mit der Frage, warum sich zwei Fahrer weigerten, die Tour für die inzwischen insolvente Firma zu übernehmen. Ein 31-jähriger Fahrer begründete das so: „Ich habe nicht zugestimmt, weil es nicht ausführbar war.“ Laut seiner Aussage war die Tour nicht innerhalb der zulässigen Fahrzeit zu schaffen.

Der 31-Jährige war es auch, der seinen früheren Arbeitgeber angezeigt hatte. Wie er auf Ausfallkosten von 15000 bis 20000 Euro komme, die der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft an die Fahrer weiterzugeben drohte, wusste der 31-Jährige nicht mehr. Die Verhandlung ergab, dass die Strafkosten bei 500 Euro pro Container lagen. Bei zwei Containern, die befördert werden sollten, wären das zusammen 1000 Euro gewesen. (nsi/drx)

Themen Folgen