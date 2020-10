vor 51 Min.

Trattoria "L'angolino da Christian" in Aichach schließt

Die Trattoria in Aichach ist geschlossen, es sind aber schon neue Pächter gefunden.

Plus Christian Busatto schließt sein italienisches Restaurant "L'angolino da Christian" in der Aichacher Hubmannstraße. Seit 1. Oktober sind neue Pächter in dem Lokal.

Von Henriette Deuring

Schon länger verkündete Christian Busatto in den sozialen Netzwerken: Er wird schließen. Ende September öffnete er zum letzten Mal seine Trattoria l’angolino da Christian in Aichach. Mit „einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge“ nehme er Abschied, schreibt der gebürtige Italiener. Seit 2018 betrieb Busatto das Lokal in der Aichacher Hubmannstraße. Die Schließung hänge nicht mit Corona zusammen, sagt der 31-Jährige. Er erzählt, dass ihn schon im Dezember vergangenen Jahres ein Angebot erreichte. Damals habe er noch gar nicht ans Aufhören gedacht.

Nach einigen Überlegungen stimmte er dennoch zu. Doch wegen Corona kam es zu Verzögerungen und die ursprünglichen Interessenten sprangen ab. Aber die Idee, die Trattoria abzugeben, war da. „Ich habe mich entschieden zu verkaufen. Es war witzig und ich habe es ausprobiert“, erzählt Busatto. Deshalb suchte er ab sofort selbst nach neuen Pächtern – und wurde fündig. Seit 1. Oktober sind die Räumlichkeiten in der Hubmannstraße in neuen Händen. Ganz genau wisse er nicht, was die neuen Betreiber nun mit dem Lokal vorhaben. Aber er glaubt: „Sie machen dieselbe Linie, auch italienisch.“

Aichacher Restaurant-Besitzer verrät seine Pläne noch nicht

Aus seinen Zukunftsplänen macht der 31-Jährige noch ein Geheimnis. „Ich möchte noch nichts verraten“, sagt der gelernte Koch. Er habe schon einige neue Ideen, es sei aber noch nichts Spruchreifes, erzählt er. Auf jeden Fall bleibe er in der Gastronomie tätig. Außerdem verspricht er: „Ich bleibe in Aichach und der Umgebung.“

Bis sich seine neuen Pläne realisieren lassen, arbeitet er im Eiscafé San Marco mit, das von seinen Eltern geführt wird. Auf Facebook und Instagram verkündete Busatto zudem, dass Gutscheine der Trattoria nicht verfallen. Sie können im Eiscafé San Marco in der Werlbergerstraße in Aichach eingelöst werden.

