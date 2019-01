vor 24 Min.

Trauer um Kaspar Wagner

Wirt aus Untergriesbach ist im Alter von 85 Jahren gestorben

Der Gastwirt Kaspar Wagner ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben. Lange Jahre hat er den Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach, der sich seit mehr als 100 Jahren im Familienbesitz befindet, in dritter Generation geführt. Mittlerweile haben Sohn Kaspar Wagner und seine Frau Gerdi das Ruder übernommen.

Der Gasthof an der Harthofstraße hat sich in vielen Jahren von der kleinen Dorfwirtschaft hin zu einem der beliebtesten Gasthöfe und Hotels im Landkreis Aichach-Friedberg entwickelt. Dort werden in den verschiedenen Veranstaltungsräumen Hochzeiten ebenso wie Familien- und Betriebsfeste gefeiert sowie Vereinsversammlungen und andere Veranstaltungen abgehalten.

Wegen der früher zu Zeiten der Dorfwirtschaft weithin bekannten und geschätzten Göckel reden viele ältere Gäste heute noch von den Wagner-Göckeln. Gründungs- und Ehrenmitglied war Kaspar Wagner senior bei den Griesbachtaler Schützen. (AN, Foto: Jürgen Zandtner)

Das Requiem findet am Dienstag, 15. Januar, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Aichach statt. Anschließend ist Beerdigung am Alten Friedhof in Aichach.

