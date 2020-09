vor 36 Min.

Trauer um toten 13-Jährigen

Betroffenheit nach Unfall in Österreich

Im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg sind Feuerwehrfahrzeuge in diesen Tagen mit Trauerflor unterwegs – als Zeichen des Mitgefühls für den 13-Jährigen, der am Wochenende nach einem schweren Unfall in Österreich starb (wir berichteten). Er war in der Jugendfeuerwehr in Kissing engagiert gewesen. Als sein Vater als Lastwagenfahrer in der Nähe von Bregenz Stahlträger auf einem Firmengelände abholen wollte, traf ein Stahlträger den 13-Jährigen am Kopf. Er starb später im Krankenhaus. Wie die Feuerwehr und die Gemeinde Kissing Anteil nehmen und warum der Unfall schlimme Erinnerungen weckt, lesen Sie auf "Landkreissüden Seite 36.

