24.01.2019

Travel Sings – der Vogelmayer auch

Travel Sings (links) heißt es am Freitag, 25. Januar, im Canada, mit seinem Jubiläums-Programm „15 Jahre Vogelmayer“ kommt der Kabarettist am Samstag, 26. Januar.

Kabarett und Musik im Canada in Obermauerbach

Zwei Veranstaltungen gibt es am Wochenende im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach): Am Freitag, 25. Januar, heißt es „Travel Sings“, am Samstag, 26. Januar, kommt der Vogelmayer, Kabarettist aus Niederbayern.

Mitsingen und Mitfeiern ist am Freitag angesagt, wenn Travel Sings mit wehenden Haaren und seiner Westerngitarre auf der Bühne steht. Bekannt ist der Wollomooser von fast allen Open-Stage-Abenden im Ballroom und Konzerten seiner Band The Grumpy Old Men. Nun kommt er solo für einen bunten Musik-Mitmach-Abend mit Mitsing-Garantie. Die abwechslungsreiche Setliste reicht von Gassenhauern von AC/DC über Oasis bis hin zu Modern Talking. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Tags darauf, am Samstag, 26. Januar, gastiert im Canada der bayerische Kabarettist Vogelmayer mit seinem 15-Jahre-Vogelmayer-Jubiläums-Programm 2019. Es ist das fünfte Programm des aus Funk und Fernsehen bekannten Niederbayern. Der Vogelmayer hat immer neue Geschichten, Lieder und Witze im Gepäck, ob er nun seinen Hit „Dahoam“ oder vom „schwarz-weißen Ritter“ singt, mit politischen Liedern den Mächtigen der Welt ordentlich die Meinung geigt oder besinnliche Töne anschlägt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. (AN)

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, unter www.canada-mauerbach.de oder an der Abendkasse.

