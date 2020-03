vor 21 Min.

Treffler verlagert Parkplätze

Die Firma Treffler in Echsheim will neue Parkplätze für Mitarbeiter bauen. Der Gemeinderat Pöttmes hat dem zugestimmt.

Pöttmeser Gemeinderat stimmt der Planung des Unternehmens aus Echsheim zu

Die Firma Treffler in Echsheim plant den Bau von Mitarbeiterparkplätzen im nördlichen Bereich des bisherigen Betriebsgeländes. Die bisher dort festgelegte Ausgleichsfläche wird auf ein anderes Grundstück an der Grenze zur Gemarkung Reicherstein verlegt, das die Firma erworben hat. Das Thema war bereits bei einem Ortstermin besprochen worden, der Gemeinderat hatte keine Einwände.

Im Marktgemeinderat wurde bekannt gegeben, dass in der zurückliegenden Sitzung im nicht öffentlichen Teil mehrere Aufträge vergeben wurden:

Die Baumeisterarbeiten in Höhe von 325000 Euro brutto wurden an die Firma Mödinger Bau aus Lauingen vergeben. Mit den Erdarbeiten in Höhe von 33000 Euro wurde die Firma Baierl aus Pöttmes beauftragt. Die Gerüstbauarbeiten für 11000 Euro gingen an die Firma Stadler aus Pöttmes, die Zimmererarbeiten für 80000 Euro an die Firma Franz Mehner aus Langenmosen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen).

Das Büro Wilhelm Architekten aus Gempfing (Landkreis Donau-Ries) wurde mit einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Grund- und Mittelschule in Pöttmes beauftragt. Kosten: 12000 Euro.

Für 24000 Euro erhielt die LEW Verteilnetz GmbH den Auftrag für die Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Nähe Badanger“ im Ortsteil Echsheim. In nicht öffentlicher Sitzung vergab der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die neue Lager- und Dosieranlage für Fällmittel für die Kläranlage in Höhe von 62000 Euro. Außerdem wurde nach Auskunft von Peter Fesenmeir vom Bauamt der Architektenvertrag für die landschaftspflegerische Ausführungsplanung für den Geh- und Radweg Pöttmes–Kühnhausen mit dem Büro Brugger in Aichach abgeschlossen. (nsi)

