Trennung von Klinikchef Kazmierczak ruft geteilte Reaktionen hervor

Plus Aichachs Bürgermeister begrüßt die Freistellung von Klinik-Geschäftsführer Kazmierczak. Aus den Reihen der Unabhängigen kommt hingegen deutliche Kritik.

Nur noch bis Sonntag ist Dr. Krzysztof Kazmierczak Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Danach ist er freigestellt. Am Mittwoch beschlossen Werkausschuss und Kreistag in nichtöffentlichen Sondersitzungen, sich von ihm zu trennen. Anlass dafür, die Reißleine zu ziehen, war das von der Geschäftsführung für die nächsten drei Jahre prognostizierte Defizit von insgesamt rund 30 Millionen Euro.

Die Entscheidung stößt auf geteilte Reaktionen. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann (SPD), Mitglied des Werkausschusses im Kreistag, hatte seit der Schließung der Geburtenstation in Aichach den Klinik-Geschäftsführer zunehmend kritisiert. Er äußerte sich am Donnerstag auf Nachfrage zurückhaltend, begrüßte aber grundsätzlich die Trennung: „Es ist immer schwierig und will überlegt sein, wenn man die Führungsebene auswechselt. Aber ich denke, es war an der Zeit, sich neu zu orientieren, um beiden Häusern eine neue Chance zu geben.“

Aichachs Bürgermeister: Beide Kliniken haben Existenzberechtigung

Habermann verwies auf schwierige Rahmenbedingungen, die durch die Bundespolitik vorgegeben seien. Angesichts dessen werde es nicht einfach sein, Lösungen zu finden. „Andererseits: Schrobenhausen kriegt’s ja auch hin“, so Habermann mit Verweis auf das Kreiskrankenhaus im Nachbarlandkreis. Seit drei Jahren gibt es allerdings auch dort keine Geburtenstation mehr.

Der Aichacher Bürgermeister betont mit Blick auf die Klinik-Standorte in Aichach und Friedberg: „Beide Häuser haben eine Existenzberechtigung.“ Der Landkreis habe viel Geld investiert: in Friedberg wie auch in den insgesamt 50 Millionen Euro teuren Neubau in Aichach. „Es kann nicht sein, dass man so viel investiert und dann mit leeren Händen dasteht“, so Habermann. Hier müsse die Bundespolitik in die Pflicht genommen werden.

Wichtig sei nun, sich Zeit für eine Bestandsaufnahme zu nehmen, warum so viele Kunden verloren gingen. Außerdem ist in seinen Augen ein offensives Marketing erforderlich. Niedergelassene Ärzte müssten wieder mehr Patienten einweisen und Patienten das Vertrauen haben, dass der Standort bleibe.

Ziel ist es, beide Häuser wieder auf Kurs zu bringen

Habermann sprach der kommissarischen Geschäftsführung mit Georg Großhauser, als Abteilungsleiter im Landratsamt für die Kliniken zuständig, und Peter Schiele, Geschäftsführer der kreiseigenen Dienstleistungsgesellschaft Service Wittelsbacher Land und früher über viele Jahre Kaufmännischer Direktor der Kliniken, seine Unterstützung aus. „Ziel muss es sein, beide Häuser wieder auf Kurs zu bringen.“ Und sie in kommunaler Trägerschaft zu halten, wie Habermann ergänzt. Auch Landrat Klaus Metzger hatte wiederholt betont, beide Krankenhäuser halten zu wollen.

Habermann erzählte, als vor wenigen Tagen eine Angehörige von ihm nach einem Notfall ins Aichacher Krankenhaus musste, habe er einmal mehr gemerkt, wie wertvoll der Standort in der Nähe sei: „Wir haben hier ein tolles Personal.“ Nun müsse ein Ruck durch die Mannschaft gehen.

CSU-Fraktionsvorsitzender sieht Klinikpersonal in der Pflicht

Auch der CSU-Fraktionsvorsitzende, Peter Tomaschko, sieht nun das gesamte Klinikpersonal für einen Neuanfang gefordert. Er verweist auf Spitzenmedizin, hervorragende Ärzte und Pflegekräfte sowie die gute Infrastruktur in beiden Häusern. Allerdings seien die Leistungen, die die Kliniken erbringen könnten, nicht mehr erbracht worden. Gewisse Abläufe hätten nicht mehr gestimmt, räumte er ein und sprach von Verschleißerscheinungen: „Es war kein Klima mehr für eine gute Zusammenarbeit. Aber es liegt nie nur an einer Person allein.“ Die Belegung ist offenbar auf unter 70 Prozent gesunken. Dennoch zeigte sich Tomaschko überzeugt, dass die Kehrtwende zu schaffen sei, um beide Häuser zu erhalten.

SPD-Fraktionschef: "Bislang weiß niemand, was die Lösung ist"

Ob aber die Trennung von Kazmierczak das Allheilmittel ist, steht aus Sicht von SPD-Fraktionschef Roland Fuchs nicht fest: „Über die Zukunftsaussichten hat man sich noch keine großen Gedanken gemacht. Bislang weiß niemand, was die Lösung ist.“ Doch ein Defizit in der prognostizierten Höhe ist für ihn undenkbar – es würde nicht nur den Kreis überfordern, sondern auch die Städte und Gemeinden, die eine um sieben Punkte höhere Umlage an den Kreiskämmerer überweisen müssten.

Anne Glas (Unabhängige), ebenfalls Mitglied des Werkausschusses, und ihre Fraktion hätten sich gewünscht, „dass man Herrn Dr. Kazmierczak in dieser schwierigen Situation seine Arbeit machen lässt“. Noch im Februar hatte sich die Fraktion geschlossen hinter ihn gestellt. Glas sagte: Dass sich, auch aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und des Neubaus in Aichach, Defizite anhäufen würden, sei klar gewesen. „Was uns nicht gefällt, ist, dass man jetzt die Pferde wechselt.“ Kazmierczak habe „jahrelang sehr gute Arbeit gemacht“.

Unabhängige: Es wird schwer, einen Nachfolger zu finden

Nächstes Jahr stünden die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen an. Ob eine neue Geschäftsführung die Erfahrung und das Durchsetzungsvermögen habe, um „ein erträgliches Ergebnis“ zu erzielen, müsse man sehen. Die Aufgabe für den Nachfolger sei enorm groß. „Wir wissen, dass es wahnsinnig schwierig ist, jemanden auf die Schnelle zu finden, der das Zeug dazu hat, Lösungen zu finden“, so Glas. Dass Teile der Belegschaft Kazmierczak kritisch sahen, ist ihr bewusst. Doch der Nachfolger werde aufgrund des Erfolgsdrucks möglicherweise noch härtere Bandagen anlegen müssen. Glas betont: „Wir sind natürlich auch dafür, dass beide Krankenhäuser erhalten bleiben.“

Allerdings prognostiziert eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, dass in den nächsten Jahren über die Hälfte der deutschen Krankenhäuser verschwinden könnte – ein Trend, den die Berliner Gesundheitspolitik fördert. Im Wittelsbacher Land bliebe dann nur eine Klinik übrig. Angesichts der räumlichen Nähe zu Augsburg und des weitaus moderneren Hauses in Aichach müsse das nicht zwangsläufig Friedberg sein, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Offen aussprechen mag das ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl niemand. Dennoch gibt es im Friedberger Stadtrat Stimmen, die frühzeitige Überlegungen anmahnen, zu welchem Zweck das Friedberger Krankenhaus noch dienen könnte.

