vor 24 Min.

Trickbetrüger stiehlt Geld von 87-Jähriger

Ein Trickbetrüger hat am Mittwoch in Dachau eine 87-jährige Frau um ihren Schmuck sowie Bargeld über 1000 Euro gebracht.

Ein Trickbetrüger hat am Mittwoch in Dachau eine 87-jährige Frau um ihren Schmuck sowie Bargeld über 1000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Die Frau ließ ihn daraufhin nachmittags in ihre Wohnung an der Augustenfelder Straße. Der Mann lenkte die alte Dame ab und konnte so seine Beute einstecken. Laut Polizei sprach der Täter Deutsch, war circa 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine dunkle Jacke. Die Polizeiinspektion Dachau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08131/5610. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich im Zweifelsfall immer den Ausweis oder ein entsprechendes Legitimationspapier zeigen zu lassen. Erst Ende Februar hatte sich ein Mann in Dachau als Telekommitarbeiter ausgegeben und Bargeld erbeutet. (nsi)

