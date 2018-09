vor 41 Min.

Trickbetrug: „Enkelin“ ergattert viel Geld

Mit dem so genannten „Enkel-Trick“ hat eine Betrügerin einen Affinger um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag „erleichtert“. (Symbolfoto)

63-jähriger Affinger wird um einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich betrogen. Die Masche ist „besonders hinterhältig“.

Mit dem so genannten „Enkel-Trick“ hat eine Betrügerin einen Affinger um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag „erleichtert“. Wie das Polizeipräsidium in Augsburg mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag.

Eine Anruferin hatte sich bei dem 63-Jährigen als seine Enkelin ausgegeben. Sie erzählte ihrem „Großvater“, dass sie für einen Wohnungskauf dringend Bargeld benötige und bat ihn ihr zu helfen. Der Mann ließ sich täuschen, hob eine fünfstellige Summe bei seiner Bank ab und übergab das Geld einer ihm völlig unbekannten Frau. Denn die angebliche Enkelin hatte dem 63-Jährigen am Telefon angekündigt, dass sie das Geld abholen lassen werde. Erst danach wurde dem Mann klar, dass er offenbar Betrügern aufgesessen ist. Er meldete den Fall der Polizei.

Den „Enkeltrick“ bezeichnet die Polizei als eine besonders hinterhältige Form des Betrugs. Die Masche ist immer die Gleiche: Die Täter geben sich als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Die Polizei rät, bei derartigen Forderungen misstrauisch zu sein und sich nicht drängen oder unter Druck setzen zu lassen. Und: „Übergeben sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen“, so die Polizei. (jca)

Aufklärung Hinweise und Tipps gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Themen Folgen