Trotz Corona: Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

Trotz Lockdown light liegt die Arbeitslosigkeit im Wittelsbacher Land weiterhin bei 2,6 Prozent. Vor einem Jahr war der Wert allerdings um einiges niedriger.

Von Marlene Weyerer

Momentan sind keine Folgen des zweiten Lockdowns zu spüren: Der Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt im November auf dem gleichen Stand wie im Oktober. Während die Arbeitslosenquote in den Vormonaten leicht gesunken war, liegt sie jetzt weiterhin bei 2,6 Prozent. Im November waren 2006 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 21 weniger als im Oktober. Damit herrscht im Wittelsbacher Land weiterhin Vollbeschäftigung, denn Wirtschaftswissenschaftler definieren Arbeitslosenquoten in einem Korridor zwischen zwei und vier Prozent als solche.

Corona: Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Trotzdem macht sich das Corona-Jahr im Arbeitsmarkt weiterhin bemerkbar: Im November 2019 lag die Arbeitslosenquote noch bei 1,9 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen hat bei allen Personengruppen zugenommen, allerdings am meisten bei den Langzeitarbeitslosen. Während es im November 2019 noch 214 Langzeitarbeitslose gab, sind es inzwischen 416. Das ist ein Plus von 94,4 Prozent. Am geringsten war die Zunahme bei schwerbehinderten Menschen. Bei ihnen sind es 20,3 Prozent mehr Arbeitslose.

Die Arbeitslosenquoten im Landkreis Augsburg und der Stadt Augsburg sind leicht gesunken, trotzdem hat das Wittelsbacher Land weiterhin im Vergleich die geringste Arbeitslosigkeit. Im Landkreis Augsburg liegt sie jetzt bei 3,0 Prozent, in der Stadt bei 6,2 Prozent. Dass das Wittelsbacher Land keinen größeren Einbruch durch die Corona-Krise erlitten hat, liegt laut Experten an den ländlichen Strukturen und stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen mit kleinteiliger mittelständischer Struktur.

