Trotz Corona: In Aichach eröffnet ein asiatisches Restaurant

Das Restaurant Viet-Thai in der Passage im Altstadt-Centrum in Aichach bietet asiatische Küche an – momentan nur zum Mitnehmen.

Im Viet-Thai im Altstadt-Centrum kann das Essen vorerst nur abgeholt werden. Auf der Speisekarte stehen auch vietnamesische Gerichte und Sushi-Menüs.

Von Gerlinde Drexler

Seit Mitte April hat in der Passage im Altstadt-Centrum am Stadtplatz in Aichach das Restaurant Viet-Thai eröffnet. Wie sein Vorgänger Ha Mai bietet das Restaurant asiatische Küche an. Solange die Auflagen wegen Corona gelten, kann das Essen mittags und abends abgeholt werden.

Die roten Vorhänge am Fenster verleihen dem Restaurant asiatisches Flair. In der reichhaltigen Speisekarte findet sich neben Suppen, Vorspeisen, Hühner- oder Schweinefleischgerichten auch Vegetarisches. Ebenso vietnamesische Spezialitäten wie Pho Xoo Bo (Gebratene Reisbandnudeln, mit Rindfleisch und Gemüse) oder Bun Nem (Reisnudeln mit knuspriger Frühlingsrolle). Außerdem gibt es eine Reihe von Japan-Sushi-Menüs.

Momentan bietet Inhaber Ba than Nguyen warmes Essen zum Mitnehmen an unter Telefon 08251/8724514. Es kann mittags zwischen 11 und 14.30 und abends zwischen 17 und 21 Uhr abgeholt werden. Gelten die Corona-Auflagen nicht mehr, hat das Restaurant Montag bis Freitag von 11 bis 14.30 und 17 bis 22 Uhr, Samstag von 17 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Aichach: Nach Corona darf im asiatischen Restaurant eingekehrt werden

Montag bis Freitag gibt es dann von 11 bis 14.30 Uhr ein verbilligtes Thai-Vietnam-Mittagsmenü mit Reis.

