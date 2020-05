Trotz Corona-Krise: Ja zum Sommerurlaub

Plus Auch wenn der Urlaub wegen der Corona-Beschränkungen dieses Jahr anders wird, sollte er nicht abgesagt werden. Denn er tut uns gut.

Die Corona-Krise stellt uns auch in Sachen Urlaub vor eine schwierige Frage: Lieber vorsichtig sein und zu Hause bleiben oder trotz mancher Risiken auf Reisen gehen? Soweit es die Corona-Lockerungen erlauben, sollte der Sommerurlaub auf jeden Fall angetreten werden. Es gibt Menschen, die sagen, ohne Theater, Konzerte oder Kino macht das Leben keinen Sinn, zumindest keinen Spaß. So ist es auch mit dem Reisen. Es ist eine abgedroschene Behauptung, aber sie stimmt: Das Reisen tut der Seele gut. Denn statt abgeschottet daheimzusitzen, können wir so auch mal über den Gartenzaun beziehungsweise über die Grenze blicken und uns mit Bürgern anderer Länder austauschen: über Corona und die Ängste und Sorgen der Menschen, aber auch über erfreulichere Themen abseits der Krise.

