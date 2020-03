vor 34 Min.

Trotz Corona: Rapper Kay One kommt am Samstag nach Aichach

Das Konzert des Deutsch-Rappers Kay One am Samstag im M-Eins findet wie geplant statt.

Das Konzert des Deutsch-Rappers Kay One am Samstag im M-Eins findet wie geplant statt. Einfluss hat das Corona-Virus aber auch auf das Konzert in Aichach.

Von Sebastian Richly

Konzerte in Zeiten des Corona-Virus sind so eine Sache. Auch im Wittelsbacher Land wurden bereits viele kleinere Veranstaltungen aus Sorge um die Gesundheit der Besucher abgesagt (wir berichteten). Am Samstag tritt der bekannte Deutsch-Rapper Kay One in der Aichacher Diskothek M-Eins auf.

Das Konzert soll stattfinden, wie Fabian Häberle, einer der Betreiber, versichert: „Wir verfolgen die Vorgaben bezüglich des Corona-Virus genau. Wir werden aber nicht mehr als 800 Besucher am Samstag reinlassen, also sieht es von unserer Seite gut aus.“ Damit fällt das Konzert unter die Marke von 1000-Zuschauern. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte aufgerufen, Veranstaltungen dieser Größenordnung aus Angst vor der Verbreitung des Virus, abzusagen. In Bayern gilt das für alle Veranstaltungen ab 1000 Besuchern. Unter anderem wurde deshalb der Osterplärrer in Augsburg abgesagt.

Sänger Nico Santos sorgt bei Opening-Party im Aichacher M-Eins für volles Haus. Video: Melanie Nießl

Rapper Kay One erkundigt sich nach der Lage in Aichach

Kay One selbst erkundigte sich bei Häberle über die Lage: „Wir haben am Montag telefoniert. Er freut sich auf den Auftritt und sieht keine Probleme“, so Häberle, der aber hinzufügt: „Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt. Stand jetzt, tritt Kay One auf, aber man weiß nicht, was noch kommt. Wir hoffen, dass er auftreten kann.“ Häberle sieht für das geplante Konzert kein Problem, sagt aber auch: „Wir werden uns beim Gesundheitsamt genau informieren, was zu tun ist.“ Einfluss hat das Corona-Virus dennoch auf das Konzert. Häberle: „Die zweite Tanzfläche bleibt zu, denn sonst wären es mehr als 1000 Leute. Bei einem Künstler wie Kay One würden wir sonst natürlich alle unsere Kapazitäten nutzen.“

Der Musiker, der auch schon bei der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar in der Jury tätig war, wird gegen 1 Uhr im M-Eins in Aichach erwartet. Rund eine halbe Stunde soll der Auftritt dauern, danach erfüllt Kay One noch Autogramm- und Fotowünsche. „Er soll auch ganz gerne nach seinen Auftritten noch ein bisschen feiern“, so Häberle, der den Deutsch-Rapper persönlich aber nicht kennt: „Mein Betreiberkollege hat Verbindungen in die Musikszene und so kam der Kontakt zustande.“

25 Bilder Ballermann-Star: „Bierkapitän“ bringt Aichach zum Beben Bild: Melanie Nießl

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen