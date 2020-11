Trotz Corona: Weihnachtseinkauf in Aichach machen

Auch wenn Corona es schwieriger macht – die örtlichen Geschäfte müssen in der Weihnachtszeit unterstützt werden.

Noch nie haben so viele Argumente dafür gesprochen, den Weihnachtseinkauf im Internet zu machen wie in diesem Jahr, im Corona-Jahr. Nicht nur die Maske nervt beim Einkaufen, sondern oft auch Kundenschlangen vor kleineren Geschäften. Zudem rät die Politik, zu Hause zu bleiben und Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. Hinzu kommen die gängigen Argumente: Der Online-Einkauf ist bequem vom Sofa aus zu erledigen, das Geschleppe übernimmt der Paketdienst, und im Internet gibt es alles zu kaufen.

Auf der anderen Seite aber steht - trotz Corona - der persönliche Kontakt. So findet der Kunde in der Regel vor Ort Fachkräfte vor, die helfen, auf Anhieb den richtigen Artikel zu finden. Außerdem geht Anfassen, Riechen und Ausprobieren nur im Geschäft. Wie riecht das Parfüm? Wie fühlt sich das Buch an? Wie schauen die Seiten innen drin aus? Wie laut ist das leise Spielzeugauto in Wirklichkeit?

Aichacher Handel stützen: Für das Leben nach Corona

Zugegeben, in der Corona-Pandemie sollten vielleicht nicht alle diese Sachen ausprobiert werden, aber es gibt auch ein Leben nach Corona. Und dann wollen wir sicher wieder im Buchladen vor Ort schmökern, im Kleiderladen und im Schuhgeschäft bummeln und im Spielwarenladen Knöpfe drücken. Das geht aber nur, wenn wir diese Geschäfte auch jetzt unterstützen.

Auch bei vielen Läden vor Ort können die Kunden online bestellen oder sich den Artikel im Laden reservieren lassen und abholen oder telefonisch kaufen und zuschicken lassen. Der Einzelhandel hat viele Ideen entwickelt, den Kunden entgegenzukommen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Angebote zu nutzen.

