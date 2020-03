13:02 Uhr

Trotz Coronavirus: Beratungsstelle für Migration eröffnet

Die Heimatstube der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der alten Mädchenschule in Aichach ist renoviert. Dort hat eine Beratungsstelle für Zuwanderer eröffnet.

Von Marlene Weyerer

Der Eingang neu gestrichen, die Türe ausgebessert, Licht neu angeschlossen, draußen frisch begrünt. Die Heimatstube der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) im Zentrum Aichachs startet frisch renoviert in ihre neue Aufgabe. Seit 1982 besitzt die SL eine Heimatstube, in der gerettete Kulturgüter gesammelt und ost- und sudetendeutsches Brauchtum gepflegt wird.

Jetzt hat das ehemalige Klassenzimmer der alten Mädchenschule eine weitere Aufgabe bekommen: Der Bund der Vertriebenen betreibt dort nun eine Migrationsberatungsstelle. Leiterin ist die Pädagogin Julia Deibel. Die Beratungsstelle hilft bei der Vermittlung von Integrations- und Alphabetisierungskursen und unterstützt Zuwanderer, die mit gesichertem Aufenthaltsstatus leben, in schwierigen Lebenssituationen.

Neue Beratungsstelle für Zuwanderer in Aichach

Bürgermeister Klaus Habermann sah sich bei der Eröffnung in dem Raum mit seinen neuen modernen Möbeln um und sagte: „Das ist ja richtig schön geworden.“ Sämtliche Redner bei der Eröffnung waren auch sichtlich stolz auf die neue Heimatstube. „Heute ist ein wichtiger Tag“, sagte SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank gleich zur Begrüßung. „Der Raum war jahrelang wirklich eine Heimatstube“, so Schwank. Mit Gesang, vielen Treffen und Kaffeekränzchen. Das war in den vergangenen Jahren eingeschlafen, soll im neu renovierten Zimmer aber wieder mehr werden.

Auch Altlandrat Christian Knauer, der Landesvorsitzende des Bundes der Vertriebenen, lobte die Renovierung. „Aus einem in die Jahre gekommenen, verstaubten Zimmer mit dem Charme der 50er-Jahre ist dieses Juwel entstanden“, sagte Knauer. Er bedankte sich herzlich bei Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann für dessen Unterstützung. Knauer erklärte den Zusammenhang zwischen der Heimatstube der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit der Beratungsstelle für Migration: „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass die Heimatvertriebenen, beziehungsweise deren Nachkommen, nicht vergessen haben, wie es ist, seine Heimat zu verlieren.“

Der Landesvorsitzende des Bunds der Vertriebenen, Christian Knauer, übergibt Julia Deibel bei der Eröffnungsfeier ein Geschenk. Deibel übernimmt die neue Beratungsstelle für Migration. Rechts daneben sitzt der Ortsobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Gert-Peter Schwank. Bild: Johanna Nodlbichler

Habermann, selbst ein Kind von Heimatvertriebenen, lobte die Arbeit der SL, die dazu beigetragen habe, Aichach zu dem zu machen, was es ist. Er betonte, es sei weiterhin eine fordernde, aber humanitär wichtige Aufgabe, die „vielen Asylbewerber menschengerecht aufzunehmen und zu integrieren.“ Die Stadt hat es laut Habermann bisher mit viel Ehrenamt gut geschafft. „Aber Ehrenamt braucht auch professionelle Unterstützung“, sagte Habermann.

Aichach: Beratungsstelle für Migration öffnet trotz Coronavirus

Trotz aller Feierlichkeiten war auch bei der Eröffnung das Coronavirus Thema. An der frisch renovierten Eingangstür hängt ein Schild mit der Aufschrift „Heute verzichten wir auf die Begrüßung per Handschlag“. Stattdessen wurde viel mit dem Kopf genickt, mit den Augen gezwinkert und mit den Händen gewunken. Obwohl wegen Corona sehr viele Veranstaltungen abgesagt sind, hatten sich SL und BdV dazu entschlossen, die Eröffnung ihrer neuen Beratungsstelle stattfinden zu lassen.

Die Verbände hatten mit der Hilfe von vielen Freiwilligen Jahre daran gearbeitet und einen fünfstelligen Betrag investiert. Da wollte man die Feierlichkeit nicht ausfallen lassen. Sämtliche Ehrengäste nahmen die Einladung an, die Pfarrer Herbert Gugler und Winfried Stahl spendeten den renovierten Räumlichkeiten dann auch den kirchlichen Segen. Wer sich die neue Beratungsstelle ansehen will, kann am Samstag, 14. März, von 14 bis 16 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür die Einrichtung besuchen.

